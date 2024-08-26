Враг утром массированно атаковал Днепропетровскую область: известно о погибшем, произошли пожары
Киев • УНН
Утром враг атаковал Днепровский и Криворожский районы. Предварительно, погиб 69-летний мужчина, произошли пожары. Тревога продолжается, жителей призывают оставаться в укрытии.
Утром российские войска атаковали Днепровский и Криворожский районы в Днепропетровской области. Предварительно, погиб 69-летний мужчина, произошли пожары, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы прогремели в Днепровском и Криворожском районах. Спасибо за работу ПВО! Впрочем, к сожалению, без последствий вражеский террор не обошелся. Предварительно, есть один погибший, 69-летний мужчина. Произошло несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме
По его словам, информацию уточняют.
"Оставайтесь в безопасном месте. Тревога продолжается", - указал глава ОВА.
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