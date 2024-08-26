З-під завалів будинку на Дніпропетровщині врятували чоловіка
Київ • УНН
Рятувальники витягли чоловіка з-під завалів дачного будинку у Дніпровському районі. Пошкоджено близько 10 будинків, 2 зруйновано, 1 людина загинула. Пожежу ліквідовано.
З-під завалів дачного будинку у Дніпровському районі Дніпропетровської області дістали чоловіка, повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
З-під завалів дачного будинку у Дніпровському районі дістали чоловіка. Йому надають необхідну меддопомогу
Загалом там, за попередніми даними, пошкоджені з десяток будинків. 2 – зруйновані. Понівечена господарська споруда. Пожежу рятувальники загасили.
Доповнення
Одна людина у кооперативі, як вже повідомлялося раніше, загинула.