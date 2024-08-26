Из-под завалов дома в Днепропетровской области спасли мужчину
Киев • УНН
Спасатели вытащили мужчину из-под завалов дачного дома в Днепровском районе. Повреждено около 10 домов, 2 разрушены, 1 человек погиб. Пожар ликвидирован.
Из-под завалов дачного дома в Днепровском районе Днепропетровской области достали мужчину, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Из-под завалов дачного дома в Днепровском районе достали мужчину. Ему оказывают необходимую медпомощь
Всего там, по предварительным данным, повреждены с десяток домов. 2 - разрушены. Изуродована хозяйственная постройка. Пожар спасатели потушили.
Дополнение
Один человек в кооперативе, как уже сообщалось ранее, погиб.