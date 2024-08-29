Країна-терорист обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру
Київ • УНН
Окупанти атакували Дніпропетровську область артилерією, дронами та РСЗВ "Град". Пошкоджено ліцей, пошту, собор, кіоск, автомобілі та лінії електропередач, але обійшлося без жертв серед цивільних.
У межах доби загарбники декілька разів обстрілювали Дніпропетровщину, у результаті чого завдано значних матеріальних збитків. Втім, обійшлося без жертв серед цивільного населення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
У ніч з 28 на 29 серпня над областю було знищено п’ять дронів-камікадзе типу шахед, що намагалися проникнути в український повітряний простір.
Учора терористична країна вдарила артилерією, дронами-камікадзе та РСЗВ "Град" по Марганецькій громаді та Нікополю. Унаслідок ворожих атак пошкоджено ліцей, пошту, собор та кіоск. Крім того, понівечено сім автомобілів та лінії електропередач.
Зранку атаки поновилися: окупанти завдали удару БпЛА по Нікополю. На щастя, про загиблих і постраждалих серед мирного населення наразі не повідомлено.
Масована атака рф на Дніпропетровщині: показали наслідки 26.08.24, 11:14 • 25731 перегляд