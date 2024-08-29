Окупанти обстріляли Нікополь: є загибла, п’ятеро поранених
Київ • УНН
російські війська обстріляли Нікополь з артилерії, вбивши 42-річну жінку та поранивши п'ятьох людей. Пошкоджено торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто та газогін.
російські війська в черговий раз обстріляли з артилерії місто Нікополь Дніперовської області, внаслідок чого загинула жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення. Про це у четвер повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Нікополі загинула 42-річна жінка. росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії. П’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років
За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджені торгівельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін.
Країна-терорист обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру29.08.24, 07:42 • 32817 переглядiв