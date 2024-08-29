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Окупанти обстріляли Нікополь: є загибла, п’ятеро поранених

Київ • УНН

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російські війська обстріляли Нікополь з артилерії, вбивши 42-річну жінку та поранивши п'ятьох людей. Пошкоджено торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто та газогін.

російські війська в черговий раз обстріляли з артилерії місто Нікополь Дніперовської області, внаслідок чого загинула жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення. Про це у четвер повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

У Нікополі загинула 42-річна жінка. росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії. П’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років

- написав Лисак.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджені торгівельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін.

Країна-терорист обстріляла Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру29.08.24, 07:42 • 32817 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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