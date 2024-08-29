Окупанти обстріляли Нікополь: є загибла, п’ятеро поранених

російські війська в черговий раз обстріляли з артилерії місто Нікополь Дніперовської області, внаслідок чого загинула жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення. Про це у четвер повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

У Нікополі загинула 42-річна жінка. росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії. П’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років