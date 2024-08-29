Війська рф декілька разів весь день били по Дніпропетровщині: 1 загиблий, 6 поранених

Протягом доби окупаційні війська рф активно били до Дніпропетровщині - били з артилерії, дронами-камікадзе та скидали вибухівку з безпілотників. В області є постраждалі та щонайменше один загиблий. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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За словами Лисака, із самого ранку і протягом всього дня ворог лютував на Нікопольщині. Під ворожими атаками були районний центр, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади.

Окрім того, агресор скинув на населені пункти понад десяток боєприпасів з БпЛА. Застосовував дрони-камікадзе, гатив з артилерії.

У Нікополі загинула 42-річна жінка. А ще за сьогодні через обстріли росіян постраждали шестеро людей. Чоловіки 60 і 67 років – важкі. Поранені жінки 19 і 59 років і чоловіки 74 і 30 років – у стані середньої тяжкості.