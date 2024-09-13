росія змінила тактику й атакує об'єкти, які важливі для роботи українських АЕС - Енергоатом
Київ • УНН
росія атакує об'єкти, критичні для роботи українських АЕС, створюючи загрозу ядерній безпеці. Енергоатом закликає світ засудити ці дії, уряд заявляє про захист об'єктів засобами ППО.
росіяни змінили тактику й атакують об'єкти, які є надзвичайно важливими для безперебійної роботи українських АЕС. Про це повідомив керівник Енергоатома Петро Котін, передає УНН.
Рашисти змінили тактику і атакують об'єкти, які є надзвичайно важливими для безперебійної роботи наших АЕС. Окупанти створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці і це справжній тероризм проти людства. Весь цивілізований світ має жорстко засудити ці дії та вимагати припинити атаки на підстанції,
МАГАТЕ розширить представництво своїх місій в Україні на об’єкти інфраструктури13.09.24, 11:37 • 13128 переглядiв
Доповнення
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що на об'єктах Енергоатому відсутні будь-які захисні споруди.
Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що об'єкти Енергоатому захищені відповідними засобами ППО. Міністр енергетики Герман Галущенко несе за це персональну відповідальність разом з керівником Енергоатома та з військовими.