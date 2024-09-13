россия изменила тактику и атакует объекты, которые важны для работы украинских АЭС - Энергоатом
Киев • УНН
россия атакует объекты, критические для работы украинских АЭС, создавая угрозу ядерной безопасности. Энергоатом призывает мир осудить эти действия, правительство заявляет о защите объектов средствами ПВО.
россияне изменили тактику и атакуют объекты, которые являются чрезвычайно важными для бесперебойной работы украинских АЭС. Об этом сообщил руководитель Энергоатома Петр Котин, передает УНН.
Рашисты изменили тактику и атакуют объекты, которые являются чрезвычайно важными для бесперебойной работы наших АЭС. Оккупанты создают угрозу ядерной и радиационной безопасности и это настоящий терроризм против человечества. Весь цивилизованный мир должен жестко осудить эти действия и требовать прекратить атаки на подстанции,
МАГАТЕ розширить представництво своїх місій в Україні на об’єкти інфраструктури13 сентября 2024, 08:37 • 8719 просмотров
Дополнение
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что на объектах Энергоатома отсутствуют какие-либо защитные сооружения.
Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что объекты Энергоатома защищены соответствующими средствами ПВО. Министр энергетики Герман Галущенко несет за это персональную ответственность вместе с руководителем Энергоатома и с военными.