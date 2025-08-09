Щонайменше 16 регіонів росії з початку року фіксують перебої з базовими тестами для ВІЛ-позитивних пацієнтів – зокрема на вірусне навантаження та імунний статус. Такі дослідження необхідні для оцінки ефективності антиретровірусної терапії та мають проводитись кожні шість місяців. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

Збої зафіксовані у Дагестані, Башкортостані, Самарській, Тюменській, Калузькій, Оренбурзькій, Ростовській, Ленінградській областях та інших регіонах. У Ленінградській області обсяг федеральних субсидій на діагностику зменшився на 35 % з 2022 року, водночас кількість пацієнтів на обліку зросла на 13 %. У Башкортостані у 2025 році надійшло лише 23 % необхідних тестів, що змусило регіон перейти на щорічний графік обстежень.

рф зберігає найвищу частку ВІЛ-позитивного населення в Європі – 1,5 %. Попри це, враховуючи загальну кількість населення, у країні системно скорочують фінансування профільних програм.

У 2012 році рф припинила співпрацю з проєктом UNAIDS, що вклав понад $680 млн у програми боротьби з ВІЛ. У квітні 2025 року російська генпрокуратура оголосила "небажаною" діяльність Фонду Елтона Джона, що підтримував ВІЛ-проєкти, зокрема у тюрмах. Організацію звинуватили у "дискредитації традиційних цінностей".

