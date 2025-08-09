$41.460.15
8 августа, 15:03 • 21156 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 90564 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
8 августа, 13:00 • 97555 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
8 августа, 12:43 • 58728 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 118444 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
8 августа, 09:44 • 68049 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 50113 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 37044 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
8 августа, 09:00 • 98690 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 26103 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
РФ сохраняет самую высокую долю ВИЧ-положительного населения в Европе - разведка

Киев • УНН

 • 544 просмотра

В 16 регионах России зафиксированы перебои с тестами для ВИЧ-положительных пациентов, необходимыми для оценки терапии. РФ имеет самую высокую долю ВИЧ-положительного населения в Европе, но сокращает финансирование и запрещает деятельность иностранных фондов.

РФ сохраняет самую высокую долю ВИЧ-положительного населения в Европе - разведка

По меньшей мере 16 регионов России с начала года фиксируют перебои с базовыми тестами для ВИЧ-положительных пациентов – в частности, на вирусную нагрузку и иммунный статус. Такие исследования необходимы для оценки эффективности антиретровирусной терапии и должны проводиться каждые шесть месяцев. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Сбои зафиксированы в Дагестане, Башкортостане, Самарской, Тюменской, Калужской, Оренбургской, Ростовской, Ленинградской областях и других регионах. В Ленинградской области объем федеральных субсидий на диагностику уменьшился на 35 % с 2022 года, в то же время количество пациентов на учете выросло на 13 %. В Башкортостане в 2025 году поступило лишь 23 % необходимых тестов, что заставило регион перейти на ежегодный график обследований.

РФ сохраняет самую высокую долю ВИЧ-положительного населения в Европе – 1,5 %. Несмотря на это, учитывая общую численность населения, в стране системно сокращают финансирование профильных программ.

В 2012 году РФ прекратила сотрудничество с проектом UNAIDS, который вложил более $680 млн в программы борьбы с ВИЧ. В апреле 2025 года российская генпрокуратура объявила "нежелательной" деятельность Фонда Элтона Джона, который поддерживал ВИЧ-проекты, в частности в тюрьмах. Организацию обвинили в "дискредитации традиционных ценностей".

Количество смертей от ВИЧ в мире может вырасти на 3 миллиона из-за сокращения иностранной помощи - исследование28.03.25, 02:51 • 21891 просмотр

Ольга Розгон

Новости Мира
Европа