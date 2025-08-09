РФ сохраняет самую высокую долю ВИЧ-положительного населения в Европе - разведка
В 16 регионах России зафиксированы перебои с тестами для ВИЧ-положительных пациентов, необходимыми для оценки терапии. РФ имеет самую высокую долю ВИЧ-положительного населения в Европе, но сокращает финансирование и запрещает деятельность иностранных фондов.
По меньшей мере 16 регионов России с начала года фиксируют перебои с базовыми тестами для ВИЧ-положительных пациентов – в частности, на вирусную нагрузку и иммунный статус. Такие исследования необходимы для оценки эффективности антиретровирусной терапии и должны проводиться каждые шесть месяцев. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
Сбои зафиксированы в Дагестане, Башкортостане, Самарской, Тюменской, Калужской, Оренбургской, Ростовской, Ленинградской областях и других регионах. В Ленинградской области объем федеральных субсидий на диагностику уменьшился на 35 % с 2022 года, в то же время количество пациентов на учете выросло на 13 %. В Башкортостане в 2025 году поступило лишь 23 % необходимых тестов, что заставило регион перейти на ежегодный график обследований.
РФ сохраняет самую высокую долю ВИЧ-положительного населения в Европе – 1,5 %. Несмотря на это, учитывая общую численность населения, в стране системно сокращают финансирование профильных программ.
В 2012 году РФ прекратила сотрудничество с проектом UNAIDS, который вложил более $680 млн в программы борьбы с ВИЧ. В апреле 2025 года российская генпрокуратура объявила "нежелательной" деятельность Фонда Элтона Джона, который поддерживал ВИЧ-проекты, в частности в тюрьмах. Организацию обвинили в "дискредитации традиционных ценностей".
