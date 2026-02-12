$43.030.06
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф завозить іномарки через Китай в обхід західних санкцій - Reuters

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Десятки тисяч автомобілів експортуються з Китаю до росії за схемами "сірого" ринку, обходячи санкції. Частина машин виробляється в Китаї, інші завозяться з третіх країн.

рф завозить іномарки через Китай в обхід західних санкцій - Reuters

Десятки тисяч автомобілів експортуються з Китаю до росії за схемами "сірого" ринку, які часто обходять санкції західних та азійських урядів, а також зобов’язання автовиробників залишити російський ринок. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними видання, десятки тисяч машин експортуються до рф у межах схем так званого сірого ринку. Частину автомобілів виробляють у Китаї на спільних підприємствах міжнародних компаній, інші - завозять туди з третіх країн, а вже звідти переправляють до росії.

Поширеною практикою стало оформлення нових автомобілів як вживаних. Дилери в Китаї реєструють машини як продані на внутрішньому ринку, після чого перекласифіковують їх і експортують.

"Таким чином легше експортувати", - пояснила Чжан Ай Цзюнь, колишня експортерка автомобільної компанії в провінції Сичуань.

За даними російської аналітичної компанії Autostat, імпорт із Китаю займає дедалі більшу частку серед усіх західних та японських автомобілів, зареєстрованих у РФ. Із 2023 року кількість таких машин, вироблених у Китаї, зросла більш ніж удвічі. У 2025 році вони становлять майже половину з близько 130 тисяч автомобілів брендів із країн, що запровадили санкції.

Загалом із початку повномасштабної війни в Україні в Росії продали понад 700 тисяч автомобілів іноземних брендів із країн, які офіційно обмежили співпрацю з рф.

Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф

Директор московського автосалону "Панавто-Запад" Дмитро Зазулін визнав, що попит на західні марки зберігається.

"Однак на даний момент ми можемо ввозити їх тільки через паралельні канали", — зазначив він.

У Mercedes-Benz, BMW і Volkswagen заявили, що заборонили експорт автомобілів до росії та намагаються запобігати несанкціонованим поставкам. Водночас компанії визнали, що контролювати подальший рух машин складно.

У BMW наголосили, що якщо автомобілі потрапляють до РФ через сірий імпорт, додавши, що "це відбувається поза межами нашої сфери впливу — і також явно проти нашої волі".

Експерт із санкційного права Себастіан Беннінк зауважив, що повністю перекрити такі схеми практично неможливо.

"Існує так багато способів обійти санкції, що майже неможливо запобігти потраплянню певних автомобілів до росії", — зазначив він.

Таким чином, попри формальні обмеження, російський ринок і надалі отримує доступ до іномарок через складні ланцюги посередників і паралельний імпорт.

Суд ЄС дозволив конфіскацію автомобілів, ввезених із росії із порушенням санкцій

Ольга Розгон

