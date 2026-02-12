$43.030.06
РФ завозит иномарки через Китай в обход западных санкций - Reuters

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Десятки тысяч автомобилей экспортируются из Китая в россию по схемам "серого" рынка, обходя санкции. Часть машин производится в Китае, другие завозятся из третьих стран.

Десятки тысяч автомобилей экспортируются из Китая в россию по схемам "серого" рынка, которые часто обходят санкции западных и азиатских правительств, а также обязательства автопроизводителей покинуть российский рынок. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным издания, десятки тысяч машин экспортируются в рф в рамках схем так называемого серого рынка. Часть автомобилей производят в Китае на совместных предприятиях международных компаний, другие - завозят туда из третьих стран, а уже оттуда переправляют в россию.

Распространенной практикой стало оформление новых автомобилей как подержанных. Дилеры в Китае регистрируют машины как проданные на внутреннем рынке, после чего переклассифицируют их и экспортируют.

"Таким образом легче экспортировать", - пояснила Чжан Ай Цзюнь, бывшая экспортер автомобильной компании в провинции Сычуань.

По данным российской аналитической компании Autostat, импорт из Китая занимает все большую долю среди всех западных и японских автомобилей, зарегистрированных в РФ. С 2023 года количество таких машин, произведенных в Китае, выросло более чем вдвое. В 2025 году они составляют почти половину из около 130 тысяч автомобилей брендов из стран, которые ввели санкции.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине в россии продали более 700 тысяч автомобилей иностранных брендов из стран, которые официально ограничили сотрудничество с рф.

Директор московского автосалона "Панавто-Запад" Дмитрий Зазулин признал, что спрос на западные марки сохраняется.

"Однако на данный момент мы можем ввозить их только через параллельные каналы", — отметил он.

В Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen заявили, что запретили экспорт автомобилей в Россию и пытаются предотвращать несанкционированные поставки. В то же время компании признали, что контролировать дальнейшее движение машин сложно.

В BMW подчеркнули, что если автомобили попадают в рф через серый импорт, добавив, что "это происходит вне нашей сферы влияния — и также явно против нашей воли".

Эксперт по санкционному праву Себастиан Беннинк отметил, что полностью перекрыть такие схемы практически невозможно.

"Существует так много способов обойти санкции, что почти невозможно предотвратить попадание определенных автомобилей в Россию", — отметил он.

Таким образом, несмотря на формальные ограничения, российский рынок и в дальнейшем получает доступ к иномаркам через сложные цепи посредников и параллельный импорт.

Ольга Розгон

