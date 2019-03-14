РФ заборонила польоти Boeing 737 MAX після авіакатастрофи з Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Росавіація заборонила польоти літаків Boeing 737 MAX 8 і 9 в повітряному просторі Росії до особливої вказівки. Про це повідомив керівник відомства Олександр Нерадько, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Росавіація через засоби авіазв'язок розіслала повідомлення, воно називається NOTAM, про те, що в повітряному просторі РФ польоти літаків цієї модифікації (Boeing 737 max 8 і 9 - ред.) до особливої вказівки заборонені", - сказав Нерадько.
Він зазначив, що заборона діє безстроково до прийняття відповідного рішення Росавіації.
Рішення про зняття заборони, за його словами, буде ґрунтуватися на аналізі "тих директив і повідомлень, які надходитимуть від Федеральної авіаційної адміністрації США, Національного бюро з безпеки на транспорті і самої компанії Boeing".
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в середу оголосив про заборону польотів Boeing 737 MAX 8 і MAX 9.
Американська корпорація Boeing скасувала заплановану на 13 березня презентацію широкофюзеляжного літака Boeing 777x в зв'язку з катастрофою Boeing 737 Max в Ефіопії.
Від Boeing 737 Max також відмовилися Польща, Колумбія, Туреччина, Україна, Британія.
Нагадаємо, в Ефіопії розбився літак Boeing 737 MAX 8. Він вилетів з Адді-Ассбеби з 157 пасажирами на борту, які повинні були прибути в столиці Кенії Найробі. Літак впав на поле за аеропортом відразу після зльоту.
Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з знаходилися на борту не вижив. Літак належав до найбільш продаваною серії Boeing. Зокрема, серед загиблих було 22 працівники ООН і польський дипломат.
Після цієї трагедії від обслуговування Boeing 737 MAX 8 відмовилася ряд країн Європи та Азії.