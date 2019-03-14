Колумбия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Колумбия присоединилась к ряду стран, закрывших воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Управление гражданской авиации Колумбии заявило, что не позволит самолетам Boeing Co 737 MAX 8 влететь в ее воздушное пространство.
Пока ни одна колумбийская авиакомпания не управляет самолетами B737 MAX 8, но после консультаций с другими авиационными управлениями, включая Федеральную авиационную администрацию США, она не позволит ввести модель в свое воздушное пространство.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в среду объявил о запрете полетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
Американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x в связи с катастрофой Boeing 737 Max в Эфиопии.
Напомним, в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8. Он вылетел из Адди-Ассбебы с 157 пассажирами на борту, которые должны были прибыть в столице Кении Найроби. Самолет упал на поле за аэропортом сразу после взлета.
Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing. В частности, среди погибших было 22 работника ООН и польский дипломат.
После этой трагедии от обслуживания Boeing 737 MAX 8 отказалась ряд стран Европы и Азии.