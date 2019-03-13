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MIM-104 Patriot

У США заборонили польоти Boeing 737 MAX 8 і MAX 9

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп в середу оголосив про заборону польотів Boeing 737 MAX 8 і MAX 9, а також про заборону на їх використання в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

У США заборонили польоти Boeing 737 MAX 8 і MAX 9

"Ми збираємося видати "надзвичайний наказ на посадку всіх 737 Max 8 і 737 Max 9 і літаків, пов'язаних з цією лінією". Пілотів було повідомлено, всі авіакомпанії було повідомлено. Авіакомпанії згодні з цим. Безпека американського народу і всіх людей є нашим першочерговим завданням", - сказав Трамп виступаючи днем в Білому домі.

Як повідомляв УНН, акції Boeing після аварії літака в Ефіопії продемонстрували рекордне після трагедії 11 вересня 2001 року падіння.

Нагадаємо, в Ефіопії розбився літак, на борту якого знаходилися 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.

Американська корпорація Boeing скасувала заплановану на 13 березня презентацію широкофюзеляжного літака Boeing 777x у зв'язку з катастрофою Boeing 737 Max в Ефіопії.

Ефіопська авіакомпанія Ethiopian Airlines тимчасово призупинила польоти Boeing 737 MAX 8 після того, як один з літаків цієї моделі зазнав аварії в неділю, забравши життя 157 осіб.

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