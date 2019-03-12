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После крушения в Эфиопии акции Boeing рекордно упали

После крушения в Эфиопии акции Boeing рекордно упали

Киев  •  УНН

 • 9823 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Акции Boeing после крушения самолета в Эфиопии продемонстрировали рекордное после трагедии 11 сентября 2001 года падение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, на открытии торгов в понедельник, 11 марта, акции Boeing потеряли в цене 11%. Как отмечает СМИ, это самое крупное падение после трагедии 11 сентября 2001 года. Отыграли его бумаги лишь частично – по итогам дня падение составило 5,33%.

Также агентство сообщило, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Китай, Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия и Великобритания.

Вьетнам, в свою очередь, не разрешит использовать в стране машины этой модели до выяснения причин обеих аварий. Полеты Boeing 737 MAX 8 приостановила сама Ethiopian Airlines, о снятии лайнеров с рейсов объявили Comair, бразильский перевозчик GOL, мексиканский Aeromexico и норвежская Norwegian. Аргентинские пилоты отказываются летать на самолетах этого типа, а в Индии для экипажей ужесточили требования. Всего, по подсчетам The New York Times, эксплуатацию лайнера 737 MAX 8 прекратили 25 перевозчиков в разных странах мира.

Как сообщал УНН, в Эфиопии разбился самолет, на борту которого находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x в связи с катастрофой Boeing 737 Max в Эфиопии.

Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines временно приостановили полеты Boeing 737 MAX 8 после того, как один из самолетов этой модели потерпел крушение в воскресенье, унеся жизни 157 человек.

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