Boeing отложила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x в связи с катастрофой Boeing 737 Max в Эфиопии. Об этом сообщил в воскресенье агентство Reuters, передает УНН.
По его данным, Boeing решила перенести мероприятие на более подходящее время.
"Мы будем изучать возможность отметить дебют нового самолета в ближайшем будущем", - приводит агентство объяснения корпорации.
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Как сообщал УНН, крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.
Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.
В МИД сообщили, что среди погибших граждан Украины не было.
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