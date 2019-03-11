Boeing відклала презентацію нового літака через авіакатастрофу в Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Американська корпорація Boeing скасувала заплановану на 13 березня презентацію широкофюзеляжного літака Boeing 777x в зв'язку з катастрофою Boeing 737 Max в Ефіопії. Про це повідомило в неділю агентство Reuters, передає УНН.
За його даними, Boeing вирішила перенести захід на більш відповідний час.
“Ми будемо вивчати можливість відзначити дебют нового літака в найближчому майбутньому”, — наводить агентство пояснення корпорації.
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Як повідомляв УНН, велика авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці в районі міста Бішофту.
Точні причини авіакатастрофи поки не встановлені.
У МЗС повідомили, що серед загиблих осіб громадян України не було.
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