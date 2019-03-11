Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines временно приостановили полеты Boeing 737 MAX 8 после того, как один из самолетов этой модели потерпел крушение в воскресенье, унеся жизни 157 человек. Об этом компания сообщила в понедельник на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
"После трагического события ... Ethiopian Airlines решила приостановить полеты всех Boeing 737 MAX 8, начиная со вчерашнего дня - 10 марта 2019 - до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент причина катастрофы все еще не известна, однако такой шаг сделан "в качестве дополнительной меры предосторожности".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самолет разбившегося в Эфиопии принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing 737
Как сообщал УНН, крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Boeing отложила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии
В МИД сообщили, что среди погибших граждан Украины не было.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай ввел временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии