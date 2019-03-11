Ethiopian Airlines призупинила польоти Boeing 737 MAX 8

КИЇВ. 11 березня. УНН. Ефіопська авіакомпанія Ethiopian Airlines тимчасово призупинили польоти Boeing 737 MAX 8 після того, як один з літаків цієї моделі зазнав аварії в неділю, забравши життя 157 осіб. Про це компанія повідомила в понеділок на своїй сторінці в Twitter, повідомляє УНН.