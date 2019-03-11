Ethiopian Airlines призупинила польоти Boeing 737 MAX 8
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Ефіопська авіакомпанія Ethiopian Airlines тимчасово призупинили польоти Boeing 737 MAX 8 після того, як один з літаків цієї моделі зазнав аварії в неділю, забравши життя 157 осіб. Про це компанія повідомила в понеділок на своїй сторінці в Twitter, повідомляє УНН.
“Після трагічної події... Ethiopian Airlines вирішила призупинити польоти всіх Boeing 737 MAX 8, починаючи з учорашнього дня — 10 березня 2019 року — до подальшого повідомлення”, — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що на даний момент причина катастрофи все ще не відома, проте такий крок зроблений “в якості додаткової міри обережності”.
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Як повідомляв УНН, велика авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці в районі міста Бішофту.
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У МЗС повідомили, що серед загиблих осіб громадян України не було.
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