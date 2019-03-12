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Після катастрофи в Ефіопії акції Boeing рекордно впали

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Акції Boeing після аварії літака в Ефіопії продемонстрували рекордне після трагедії 11 вересня 2001 року падіння. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

За даними агентства, на відкритті торгів у понеділок, 11 березня, акції Boeing втратили в ціні 11%. Як зазначає ЗМІ, це найбільше падіння після трагедії 11 вересня 2001 року. Відігратись змогли лише частково - за підсумками дня падіння становило 5,33%.

Також агентство повідомило, що низка країн ввела тимчасову заборону на польоти лайнерів Boeing 737 MAX 8. Так, тимчасову заборону ввели: Китай, Індонезія і Сінгапур, хоча спочатку сінгапурський перевізник SilkAir не планував відмовлятися від цих літаків. Аналогічне рішення прийняли Австралія, Оман, Малайзія і Велика Британія.

В'єтнам, в свою чергу, не дозволить використовувати в країні машини цієї моделі до з'ясування причин обох аварій. Польоти Boeing 737 MAX 8 призупинила сама Ethiopian Airlines, про зняття лайнерів з рейсів оголосили Comair, бразильський перевізник GOL, мексиканський Aeromexico і норвезька Norwegian. Аргентинські пілоти відмовляються літати на літаках цього типу, а в Індії для екіпажів посилили вимоги. Всього, за підрахунками The New York Times, експлуатацію лайнера 737 MAX 8 припинили 25 перевізників в різних країнах світу.

Як повідомляв УНН, в Ефіопії розбився літак, на борту якого перебувало 149 пасажирів і 8 членів екіпажу.

Американська корпорація Boeing скасувала заплановану на 13 березня презентацію широкофюзеляжного літака Boeing 777x в зв'язку з катастрофою Boeing 737 Max в Ефіопії.

Ефіопська авіакомпанія Ethiopian Airlines тимчасово призупинили польоти Boeing 737 MAX 8 після того, як один з літаків цієї моделі зазнав аварії в неділю, забравши життя 157 осіб.

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