В США запретили полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о запрете полетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9, а также о запрете на их использование в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Мы собираемся издать "чрезвычайный приказ на посадку всех 737 Max 8 и 737 Max 9 и самолетов, связанных с этой линей". Пилоты были уведомлены, все авиакомпании были уведомлены. Авиакомпании согласны с этим. Безопасность американского народа и всех людей является нашей первоочередной задачей", — сказал Трамп выступая днем в Белом доме.
Как сообщал УНН, акции Boeing после крушения самолета в Эфиопии продемонстрировали рекордное после трагедии 11 сентября 2001 года падение.
Напомним, в Эфиопии разбился самолет, на борту которого находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
Американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x в связи с катастрофой Boeing 737 Max в Эфиопии.
Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines временно приостановили полеты Boeing 737 MAX 8 после того, как один из самолетов этой модели потерпел крушение в воскресенье, унеся жизни 157 человек.