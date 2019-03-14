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Колумбія закрила повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX 8

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Колумбія приєдналась до низки країн, що закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX 8. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Колумбія закрила повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX 8

Управління цивільної авіації Колумбії заявило, що не дозволить літакам Boeing Co 737 MAX 8 влетіти в її повітряний простір.

Наразі жодна колумбійська авіакомпанія не керує літаками B737 MAX 8, але після консультацій з іншими авіаційними управліннями, включаючи Федеральну авіаційну адміністрацію США, вона не дозволить ввести модель у свій повітряний простір.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в середу оголосив про заборону польотів Boeing 737 MAX 8 і MAX 9. 

Американська корпорація Boeing скасувала заплановану на 13 березня презентацію широкофюзеляжного літака Boeing 777x у зв'язку з катастрофою Boeing 737 Max в Ефіопії. 

Нагадаємо, в Ефіопії розбився літак Boeing 737 MAX 8. Він вилетів із Адді-Ассбеби із 157 людьми на борту, які мали прибути до століці Кенії Найробі. Літак впав на полі за аеропортом одразу після зльоту.

Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing. Зокрема серед загиблих були 22 працівника ООН і польський дипломат.

Після цієї трагедії від обслуговування Boeing 737 MAX 8 відмовилась низка країн Європи та Азії.

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