РФ запретила полеты Boeing 737 MAX после авиакатастрофы с Эфиопии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве России до особого указания. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Росавиация через средства авиасвязи разослала уведомление, оно называется NOTAM, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации (Boeing 737 max 8 и 9 - ред.) до особого указания запрещены", - сказал Нерадько.
Он отметил, что запрет действует бессрочно до принятия соответствующего решения Росавиации.
Решение о снятии запрета, по его словам, будет основываться на анализе "тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing".
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в среду объявил о запрете полетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
Американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x в связи с катастрофой Boeing 737 Max в Эфиопии.
От Boeing 737 Max также отказались Польша, Колумбия, Турция, Украина, Британія.
Напомним, в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8. Он вылетел из Адди-Ассбебы с 157 пассажирами на борту, которые должны были прибыть в столице Кении Найроби. Самолет упал на поле за аэропортом сразу после взлета.
Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing. В частности, среди погибших было 22 работника ООН и польский дипломат.
После этой трагедии от обслуживания Boeing 737 MAX 8 отказалась ряд стран Европы и Азии.