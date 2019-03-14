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РФ запретила полеты Boeing 737 MAX после авиакатастрофы с Эфиопии

Киев • УНН

 • 8850 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве России до особого указания. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

РФ запретила полеты Boeing 737 MAX после авиакатастрофы с Эфиопии

"Росавиация через средства авиасвязи разослала уведомление, оно называется NOTAM, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации (Boeing 737 max 8 и 9 - ред.) до особого указания запрещены", - сказал Нерадько.

Он отметил, что запрет действует бессрочно до принятия соответствующего решения Росавиации.

Решение о снятии запрета, по его словам, будет основываться на анализе "тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing".

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в среду объявил о запрете полетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x в связи с катастрофой Boeing 737 Max в Эфиопии.

От Boeing 737 Max также отказались ПольшаКолумбияТурцияУкраинаБританія

Напомним, в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8. Он вылетел из Адди-Ассбебы с 157 пассажирами на борту, которые должны были прибыть в столице Кении Найроби. Самолет упал на поле за аэропортом сразу после взлета.

Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing. В частности, среди погибших было 22 работника ООН и польский дипломат.

После этой трагедии от обслуживания Boeing 737 MAX 8 отказалась ряд стран Европы и Азии.

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