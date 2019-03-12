Британія заборонила використання літаків Boeing 737 MAX 8
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Великій Британії заборонили всі операції з літаками Boeing 737 MAX 8 після авіакатастрофи машини цієї моделі у Ефіопії. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
В той час як розслідування намагається встановити причини катастрофи літака Авіаліній Ефіопії, Управління цивільної авіації Британії приєдналось до рішення Австралії, Сінгапуру, Китаю, Індонезії та Малайзії стосовно заборони моделі.
"Оскільки ми наразі не маємо достатньої інформації з реєстратора польотних даних, ми, в якості запобіжного заходу, наказали припинити будь-які комерційні пасажирські рейси з будь-якого оператора, що прибуває, вилітає або перелітає повітряний простір Великої Британії", - зазначили в Управлінні.
Зазначимо, що в британського перевізника Tui Airways в даний момент 5 літаків цієї моделі, а в Norwegian Air UK - 18.
Як повідомляв УНН, Китай заборонив використання Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх національних авіалініях у зв'язку з катастрофою в Ефіопії.
Нагадаємо, авіарейс із Адді-Ассбеби перевозив 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, які мали прибути до століці Кенії Найробі. Літак розбився на полі за аеропортом одразу після зльоту.
Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing 737.
Зокрема серед загиблих були 22 працівника ООН і польський дипломат.