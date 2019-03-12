Великобритания запретила использование самолетов Boeing 737 MAX 8
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Великобритании запретили все операции с самолетами Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы машины этой модели в Эфиопии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
В то время как расследование пытается установить причины катастрофы самолета Авиалиний Эфиопии, Управление гражданской авиации Великобритании присоединилось к решению Австралии, Сингапура, Китая, Индонезии и Малайзии о запрете модели.
"Поскольку мы пока не имеем достаточной информации по регистратору полетных данных, мы, в качестве меры предосторожности, приказали прекратить любые коммерческие пассажирские рейсы любого оператора, прибывающего, вылетающего или перелетающего воздушное пространство Великобритании", - отметили в Управлении.
Отметим, что у британского перевозчика Tui Airways в данный момент 5 самолетов этой модели, а у Norwegian Air UK - 18.
Как сообщал УНН, Китай запретил использование Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии.
Напомним, авиарейс из Адди-Ассбебы перевозил 149 пассажиров и 8 членов экипажа, которые должны прибыть в столицу Кении Найроби. Самолет разбился на поле за аэропортом сразу после взлета.
Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing 737.
Среди погибших в том числе были 22 работника ООН и польский дипломат.