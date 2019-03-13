Украина запретила полеты на самолетах Boeing 737 MAX
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украина приостанавливает летную эксплуатацию самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX до, в пределах, или над территорией государства. Об этом говорится в решении по безопасности полетов, изданном Государственной авиационной службой Украины 13 марта, передает УНН.
"С даты и времени издания этого Решение запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 "MAX" или Boeing 737-9 "MAX" к, в пределах, с или над территорией Украины", - говорится в документе.
Решение вступает в силу 13 марта.
В службе объясняют, что, в связи с катастрофой самолета Boeing 737-8 "MAX", точные причины которой еще расследуются, авиационная администрация страны разработчика самолета (FAA) выпустила аварийную директиву летной годности AD
После этих действий произошла другая катастрофа.
"На начальной стадии соответствующего расследования второй катастрофы нельзя исключить, что одинаковые причины могли привести к обоим событиям. Сразу после второго события FAA выдала CANIC (Continued Airworthiness Notification to the International Community) 2019-03, в котором изложена информация о дальнейшей разработке по корректирующим мероприятиям", - отметили в агентстве.
Исходя из всей имеющейся информации, Европейское Агентство по безопасности полетов (EASA) приняло решение, что для обеспечения поддержания летной годности самолетов моделей Boeing 737-8 "MAX" и Boeing 737-9 "MAX" могут быть необходимы дальнейшие действия, говорится в документе.
Поэтому EASA решило выдать Аварийную директиву летной годности и приостановить коммерческие транспортные перевозки двух моделей самолета указанных выше к, в пределах или с территории указанной в положениях Соглашения о ЕС.
"Решение по безопасности полетов № 2019-01 Госавиаслужбы полностью совпадает с мероприятиями EASA и других стран и считается временным", - добавляется в решении.
Напомним, авиарейс из Аддис-Абебы перевозил 149 пассажиров и 8 членов экипажа, которые должны были прибыть в столицу Кении Найроби. Самолет разбился на поле за аэропортом сразу после взлета.
Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing. В частности, среди погибших было 22 работника ООН и польский дипломат.
После этой трагедии от обслуживания Boeing 737 MAX 8 отказалась ряд стран Европы и Азии.
Как сообщал УНН, ранее 13 марта Турция присоединилась к прекращению обслуживания полетов на самолетах моделей Boeing 737 Max 8 и Max 9, о котором объявил ряд стран Европы и Азии после загадочной авиакатастрофы в Эфиопии.