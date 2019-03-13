Украина запретила полеты на самолетах Boeing 737 MAX

"С даты и времени издания этого Решение запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 "MAX" или Boeing 737-9 "MAX" к, в пределах, с или над территорией Украины", - говорится в документе.

Решение вступает в силу 13 марта.

В службе объясняют, что, в связи с катастрофой самолета Boeing 737-8 "MAX", точные причины которой еще расследуются, авиационная администрация страны разработчика самолета (FAA) выпустила аварийную директиву летной годности AD 2018-23-51 (позднее была заменена окончательной ДЛП), которая требовала определенных изменений к Летному руководству самолета (AFM) по процедурам и ограничениям диапазона перекладывания горизонтального стабилизатора.

После этих действий произошла другая катастрофа.

"На начальной стадии соответствующего расследования второй катастрофы нельзя исключить, что одинаковые причины могли привести к обоим событиям. Сразу после второго события FAA выдала CANIC (Continued Airworthiness Notification to the International Community) 2019-03, в котором изложена информация о дальнейшей разработке по корректирующим мероприятиям", - отметили в агентстве.

Исходя из всей имеющейся информации, Европейское Агентство по безопасности полетов (EASA) приняло решение, что для обеспечения поддержания летной годности самолетов моделей Boeing 737-8 "MAX" и Boeing 737-9 "MAX" могут быть необходимы дальнейшие действия, говорится в документе.

Поэтому EASA решило выдать Аварийную директиву летной годности и приостановить коммерческие транспортные перевозки двух моделей самолета указанных выше к, в пределах или с территории указанной в положениях Соглашения о ЕС.

"Решение по безопасности полетов № 2019-01 Госавиаслужбы полностью совпадает с мероприятиями EASA и других стран и считается временным", - добавляется в решении.

Напомним, авиарейс из Аддис-Абебы перевозил 149 пассажиров и 8 членов экипажа, которые должны были прибыть в столицу Кении Найроби. Самолет разбился на поле за аэропортом сразу после взлета.

Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing. В частности, среди погибших было 22 работника ООН и польский дипломат.

После этой трагедии от обслуживания Boeing 737 MAX 8 отказалась ряд стран Европы и Азии.

Как сообщал УНН, ранее 13 марта Турция присоединилась к прекращению обслуживания полетов на самолетах моделей Boeing 737 Max 8 и Max 9, о котором объявил ряд стран Европы и Азии после загадочной авиакатастрофы в Эфиопии.