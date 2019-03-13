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MIM-104 Patriot

Україна заборонила польоти на літаках Boeing 737 MAX

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна призупиняє льотну експлуатацію літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX до, в межах, з або над територією держави. Про це йдеться в рішенні з безпеки польотів, виданому Державною авіаційною службою України 13 березня, передає УНН.

Україна заборонила польоти на літаках Boeing 737 MAX

“З дати й часу видання цього Рішення забороняються виконання польотів на літаках Boeing 737-8 „MAX“ або Boeing 737-9 „MAX“ до, в межах, з або над територією України”, — йдеться у документі.

Рішення набуває чинності 13 березня.

У службі пояснюють, що, у зв’язку з катастрофою літака Boeing 737-8 “MAX”, точні причини якої ще розслідуються, авіаційна адміністрація країни розробника літака (FAA) видала аварійну директиву льотної придатності AD 2018-23-51 (що пізніше була замінена остаточною ДЛП), що вимагала певних змін до Льотного керівництва літака (AFM) щодо процедур та обмежень діапазону перекладання горизонтального стабілізатора.

Після цих дій відбулася інша катастрофа.

“На початковій стадії відповідного розслідування другої катастрофи не можна виключити, що однакові причини могли привести до обох подій. Відразу після другої події FAA видала CANIC (Continued Airworthiness Notification to the International Community) 2019-03, в якому викладено інформацію про подальше розроблення щодо коригувальних заходів”, — зазначили в агентстві.

Виходячи з усієї наявної інформації, Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA) прийняло рішення, що для забезпечення підтримання льотної придатності літаків моделей Boeing 737-8 “MAX” і Boeing 737-9 “MAX” можуть бути необхідні подальші дії, йдеться в документі.

Тож EASA вирішило видати Аварійну директиву льотної придатності та призупинити комерційні транспортні перевезення двох моделей літака зазначених вище до, в межах або з території зазначеної в положеннях Угоди щодо Європейського Союзу.

"Рішення з безпеки польотів № 2019-01 Державіаслужби повністю співпадає з заходами EASA та інших країн та вважається тимчасовим", - додається у рішенні.

Нагадаємо, авіарейс із Адді-Ассбеби перевозив 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, які мали прибути до століці Кенії Найробі. Літак розбився на полі за аеропортом одразу після зльоту.

Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing. Зокрема серед загиблих були 22 працівника ООН і польський дипломат.

Після цієї трагедії від обслуговування Boeing 737 MAX 8 відмовилась низка країн Європи та Азії.

Як повідомляв УНН, раніше 13 березня Туреччина приєдналась до припинення обслуговування польотів на літаках моделей Boeing 737 Max 8 і Max 9, про яке оголосила низка країн Європи та Азії після загадкової авіакатастрофи в Ефіопії.

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