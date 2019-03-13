Туреччина приєдналась до заборони літаків Boeing 737 MAX

КИЇВ. 13 березня. УНН. Туреччина приєдналась до припинення обслуговування польотів на літаках моделей Boeing 737 Max 8 і Max 9, про яке оголосила низка країн Європи та Азії після загадкової авіакатастрофи в Ефіопії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.