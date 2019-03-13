Туреччина приєдналась до заборони літаків Boeing 737 MAX
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Туреччина приєдналась до припинення обслуговування польотів на літаках моделей Boeing 737 Max 8 і Max 9, про яке оголосила низка країн Європи та Азії після загадкової авіакатастрофи в Ефіопії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
В заяві Міністерства транспорту та інфраструктури йдеться про тимчасову заборону використання літаків обох моделей. Наразі невідомо, коли це обмеження буде зняте.
Turkish Airlines заявили про припинення використання 12 літаків серії Boeing 737 MAX.
Як повідомляв УНН, акції Boeing після аварії літака в Ефіопії продемонстрували рекордне після трагедії 11 вересня 2001 року падіння.
США не збирається віддавати розпорядження про припинення польотів Boeing 737 MAX, незважаючи на те, що низка країн ввела такі тимчасові заборони після катастрофи в Ефіопії.
На переконання керівництва компанії Boeing, літаки моделі 737 MAX 8 повністю безпечні для польотів. Таку інформацію голова компанії передав президенту США.
Нагадаємо, авіарейс із Адді-Ассбеби перевозив 149 пасажирів та 8 членів екіпажу, які мали прибути до століці Кенії Найробі. Літак розбився на полі за аеропортом одразу після зльоту.
Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing. Зокрема серед загиблих були 22 працівника ООН і польський дипломат.
Після цієї трагедії від обслуговування Boeing 737 MAX 8 відмовилась низка країн Європи та Азії.