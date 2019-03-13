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США поки не планують забороняти польоти Boeing 737 MAX

США поки не планують забороняти польоти Boeing 737 MAX

Київ • УНН

 • 7433 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Федеральне авіаційне управління (ФАУ) США на даний момент не збирається віддавати розпорядження про припинення польотів Boeing 737 MAX, незважаючи на те, що ряд країн ввели такі тимчасові заборони після катастрофи в Ефіопії, повідомляє УНН.

“До теперішнього часу наша перевірка не виявила будь-яких систематичних проблем функціонування і не надає підстави для розпорядження про припинення польотів, — йдеться в заяві управління, розміщеному у вівторок в його Twitter. — Інші управління цивільної авіації також не надали нам даних, які б вимагали прийняття відповідних заходів”.

У ФАУ відзначили, що, якщо в ході розслідування, яке проводиться з катастрофи Boeing 737 MAX в Ефіопії, будуть виявлені які-небудь проблеми, пов’язані з придатністю до експлуатації даної моделі, управління “негайно вживе належні заходи”.

Про припинення польотів Boeing 737 MAX і його модифікацій у вівторок заявив ряд країн. У той же час компанія Boeing повідомила, що впевнена в безпеці літаків цього типу, проте розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.

Авіакатастрофа в Ефіопії забрала 10 березня життя 157 осіб. Рейс з Аддіс-Абеби в Найробі Boeing 737 MAX 8 впав приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці (в районі міста Бішофту). Точні причини авіакатастрофи поки не встановлені, рятувальникам вдалося виявити обидва бортові самописці.

UPDATED #FAA Statement regarding @Boeing 737 MAX. pic.twitter.com/HxObBr7qRf

— The FAA (@FAANews) 12 березня 2019 р.

Нагадуємо, усі польоти Boeing 737 MAX 8 призупинені на всій території ЄС.

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