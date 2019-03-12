Усі польоти Boeing 737 MAX 8 призупинені на всій території ЄС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Євросоюз призупинив польоти Boeing 737 MAX і його модифікацій до з’ясування причин авіакатастрофи в Ефіопії. Про це повідомило у вівторок Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA), інформує УНН.

“В якості запобіжного заходу EASA розповсюдила сьогодні директиву, яка набирає чинності о 19:00 UTC (21:00 за Києвом — прим. ред.) та призупиняє всі авіаційні операції в Європі з літаками Boeing моделей 737-8 MAX і 737-9 MAX”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, агентство розпорядилося закрити повітряний простір для лайнерів цих модифікацій, які належать до авіапарку неєвропейських авіакомпаній.

На даний момент про припинення польотів Boeing 737 MAX і його модифікацій заявив ряд авіакомпаній, туроператорів і держав.

Нагадуємо, акції Boeing після аварії літака в Ефіопії продемонстрували рекордне після трагедії 11 вересня 2001 року падіння.

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