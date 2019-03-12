Все полеты Boeing 737 MAX 8 приостановлены на всей территории ЕС

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщило во вторник Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), информирует УНН.

“В качестве меры предосторожности EASA распространила сегодня директиву, вступающую в силу в 19:00 UTC (21:00 по Киеву — прим. ред.) и приостанавливающую все авиационные операции в Европе с самолетами Boeing моделей 737-8 MAX и 737-9 MAX”, — говорится в сообщении.

Кроме того, агентство распорядилось закрыть воздушное пространство для лайнеров этих модификаций, которые принадлежат к авиапаркам неевропейских авиакомпаний.

На данный момент о приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций заявил ряд авиакомпаний, туроператоров и государств.

Напоминаем, акции Boeing после аварии самолета в Эфиопии продемонстрировали рекордное после трагедии 11 сентября 2001 года падение.

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