США пока не планируют запрещать полеты Boeing 737 MAX

“К настоящему времени наша проверка не выявила каких-либо систематических проблем функционирования и не предоставляет основания для распоряжения о приостановке полетов, — говорится в заявлении управления, размещенном во вторник в его Twitter. — Другие управления гражданской авиации также не предоставили нам данных, которые бы потребовали принятия мер”.

В ФАУ отметили, что, если в ходе расследования, которое проводится из катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии, будут обнаружены какие-либо проблемы, связанные с пригодностью к эксплуатации данной модели, управление “незамедлительно предпримет надлежащие меры”.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник заявил ряд стран. В то же время компания Boeing сообщила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек. Рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.

UPDATED #FAA Statement regarding @Boeing 737 MAX. pic.twitter.com/HxObBr7qRf

Напоминаем, все полеты Boeing 737 MAX 8 приостановлены на всей территории ЕС.