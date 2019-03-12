Трамп обговорив з главою Boeing ситуацію навколо моделі 737 MAX 8
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів переговори з главою американської компанії Boeing Деннісом Мюленбургом на тлі масових відмов від використання лайнерів Boeing 737 MAX 8 після аварії літака цієї моделі в Ефіопії. Про це повідомляє Politico з посиланням на представника корпорації, інформує УНН.
За його словами, Мюленбург запевнив Трампа в тому, що літаки покоління 737 MAX є безпечними для польотів. Інших подробиць розмови представник компанії не привів.
Також він не повідомив, з чиєї ініціативи відбулася розмова.
Boeing 737 Max 8, що належить авіакомпанії Ethiopian Airlines, розбився вранці 10 березня. Він прямував з Аддіс-Абеби в Найробі, зв’язок з ним був втрачений через шість хвилин після зльоту. На борту літака знаходилися 149 пасажирів і вісім членів екіпажу. Серед загиблих — представники 35 країн.
Нагадуємо, Євросоюз призупинив польоти Boeing 737 MAX і його модифікацій до з’ясування причин авіакатастрофи в Ефіопії.