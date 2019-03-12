Трамп обсудил с главой Boeing ситуацию вокруг модели 737 MAX 8

По его словам, Мюленбург заверил Трампа в том, что самолеты поколения 737 MAX являются безопасными для полетов. Других подробностей разговора представитель компании не привел.

Также он не сообщил, по чьей инициативе состоялся разговор.

Boeing 737 Max 8, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби, связь с ним была потеряна спустя шесть минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран.

Напоминаем, Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.