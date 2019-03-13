Турция присоединилась к запрету самолетов Boeing 737 MAX
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Турция присоединилась к прекращению обслуживания полетов на самолетах моделей Boeing 737 Max 8 и Max 9, о котором объявил ряд стран Европы и Азии после загадочной авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
В заявлении Министерства транспорта и инфраструктуры речь идет о временном запрете использования самолетов обоих моделей. Пока неизвестно, когда это ограничение будет снято.
Turkish Airlines заявили о прекращении использования 12 самолетов серии Boeing 737 MAX.
Как сообщал УНН, акции Boeing после аварии самолета в Эфиопии продемонстрировали рекордный после трагедии 11 сентября 2001 года падение.
США не собирается отдавать распоряжения о прекращении полетов Boeing 737 MAX, несмотря на то, что ряд стран ввели такие временные запреты после катастрофы в Эфиопии.
По мнению руководства компании Boeing, самолеты модели 737 MAX 8 полностью безопасны для полетов . Такую информацию глава компании передал президенту США.
Напомним, авиарейс из Адди-Ассбебы перевозил 149 пассажиров и 8 членов экипажа, которые должны прибыть в столице Кении Найроби. Самолет разбился на поле за аэропортом сразу после взлета.
Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing. В частности, среди погибших было 22 работника ООН и польский дипломат.
После этой трагедии от обслуживания Boeing 737 MAX 8 отказалась ряд стран Европы и Азии.