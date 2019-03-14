Польша отказалась от Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы с Эфиопии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Польские авиалинии LOT приостанавливают эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское Радио.
Польские авиалинии LOT приостанавливает эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла в воскресенье, 10 марта. Компания владеет пятью такими самолетами.
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Ранее запретили полеты Boeing 737 Max 8 запретили около 30 перевозчиков, в частности, из Эфиопии, Китая, Австралии, Сингапура, США и Великобритании.
Напомним, летевший в Найроби самолет Эфиопских авиалиний, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, потерпел крушение.