Польща відмовилася від Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи з Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Польські авіалінії LOT припиняють експлуатацію літаків Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське Радіо.
Польські авіалінії LOT припиняють експлуатацію літаків Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії, яка сталася в неділю, 10 березня. Компанія володіє п'ятьма такими літаками.
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Раніше заборонили польоти Boeing 737 Max 8 заборонили близько 30 перевізників, зокрема, з Ефіопії, Китаю, Австралії, Сінгапуру, США і Великобританії.
Нагадаємо, літак, який летів в Найробі літак Ефіопських авіаліній, на борту якого знаходилися 149 пасажирів і вісім членів екіпажу, розбився.