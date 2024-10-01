рф від початку вторгнення вбила 99 рятувальників ДСНС, четверо в полоні
Київ • УНН
Заступник голови ДСНС повідомив про втрати серед рятувальників від початку повномасштабного вторгнення росії. 99 загиблих, 404 поранених, 4 у полоні та 1 зниклий безвісти.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинуло 99 рятувальників ДСНС, четверо перебувають у ворожому полоні. Про це повідомив заступник голови ДСНС України Володимир Демчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Маємо сьогодні 99 вбитих росією наших рятувальників і 404 рятувальники отримали поранення. На сьогодні чотири рятувальники перебувають в полоні й один безвісти зниклий", - сказав Демчук.
Доповнення
9 квітні 2022 року речник ДСНС Олександр Хорунжий повідомляв, що під обстрілами загинуло 29 рятувальників.