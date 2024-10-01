рф с начала вторжения убила 99 спасателей ГСЧС, четверо в плену
Киев • УНН
Заместитель председателя ГСЧС сообщил о потерях среди спасателей от начала полномасштабного вторжения россии. 99 погибших, 404 раненых, 4 в плену и 1 пропавший без вести.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибло 99 спасателей ГСЧС, четверо находятся во вражеском плену. Об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС Украины Владимир Демчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
«Имеем сегодня 99 убитых россией наших спасателей и 404 спасателя получили ранения. На сегодня четыре спасателя находятся в плену и один без вести пропавший», - сказал Демчук.
Дополнение
9 апреля 2022 года спикер ГСЧС Александр Хорунжий сообщал, что под обстрелами погибло 29 спасателей.