рф с начала вторжения убила 99 спасателей ГСЧС, четверо в плену

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибло 99 спасателей ГСЧС, четверо находятся во вражеском плену. Об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС Украины Владимир Демчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

«Имеем сегодня 99 убитых россией наших спасателей и 404 спасателя получили ранения. На сегодня четыре спасателя находятся в плену и один без вести пропавший», - сказал Демчук.

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9 апреля 2022 года спикер ГСЧС Александр Хорунжий сообщал, что под обстрелами погибло 29 спасателей.