В Україні під ворожими обстрілами загинуло близько 30 рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. З початку війни, яку почала росія в Україні під обстрілами загинуло 29 рятувальників, поранено 73. Про це повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий під час телемарафону, передає УНН.
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"На окупованих територіях виникає така ситуація, коли ворог відбирає нашу пожежну техніку. Під зброєю, під дулами автоматів забирають нашу пожежну техніку яка може бути використана також й проти мирного населення", - розповів Хорунжий.
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Він наголосив, що це все іде супереч Женевської конвенції, міжнародних конвенцій.
"Зокрема, хочу наголосити, що у нас під обстрілами загинуло вже 29 рятувальників, і 73 рятувальники на цей момент поранені", - сказав Хорунжий.
Доповнення
6 квітня повідомлялося, що з початку вторгнення росії в Україні загинуло 27 працівників Державної служби надзвичайних ситуацій.