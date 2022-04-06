За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло 1480 мирних жителів.
З початку війни в Україні загинуло 27 рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. З початку вторгнення росії в Україні загинуло 27 працівників Державної служби надзвичаних ситуацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram ДСНС.
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"З початку військової агресії російської федерації загинуло 27 рятувальників, ще 72 співробітники ДСНС отримали травми", — ідеться у повідомленні.
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Також у ДСНС повідомили, що Німеччин та Чехія лікуватимуть тяжкопоранених українських рятувальників.
Вже сьогодні, 6 квітня, трьох працівників ДСНС із Києва, Київської та Запорізької області доправили до Франкфурта (Німеччина), а звідти у спеціалізовані клініки.
Транспортування організували товариство Червоного Хреста України та спільний звітно-ситуаційний центр GMLZ федерального управління цивільного захисту та допомоги під час катастроф BBK за логістичної підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.
Як зазначили, такі перевезення проводитимуть і далі.
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