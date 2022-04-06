З початку війни в Україні загинуло 1480 мирних жителів – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло 1480 мирних жителів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
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"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад російської федерації на Україну, до опівночі (місцевого часу) 4 квітня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 3675 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 1480 загиблих і 2195 поранених", — ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними ООН, серед загиблих: 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки і 40 хлопчиків, а також 61 дитина і 815 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.
Дістали поранення: 253 чоловіки, 194 жінки, 43 дівчинки і 40 хлопчиків, а також 100 дітей і 1565 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.
Як зазначили, більшість людей загинули від вибухової зброї з широкою зоною ураження — важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.
Нагадаємо
За даними Офісу Генерального прокурора, з початку війни в Україні загинули 167 дітей.