С начала войны в Украине погибло 1480 мирных жителей – ООН

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 31216 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 117849 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 72779 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 106108 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 141674 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 156219 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 343471 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138538 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124731 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 425290 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 55417 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 64803 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 64543 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 54272 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 51466 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 117849 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 343471 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 347715 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 425290 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 398440 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 15892 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 21908 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 95692 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 128082 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 147236 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

С начала войны в Украине погибло 1480 мирных жителей – ООН

Киев • УНН

 • 94608 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибло 1480 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

С начала войны в Украине погибло 1480 мирных жителей – ООН

Цитата

"С 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, в полночь (местного времени) 4 апреля 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 3675 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 1480 погибших и 2195 раненых", — говорится в сообщении.

Детали 

По данным ООН, среди погибших: 331 мужчин, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Получили ранения: 253 мужчины, 194 женщины, 43 девочки и 40 мальчиков, а также 100 детей и 1565 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Как отметили, большинство людей погибли от взрывного оружия с широкой зоной поражения — тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

Напомним 

По данным Офиса Генерального прокурора, с начала войны в Украине погибли 167 детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,479.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,061.89
Ethereum
$1,481.74