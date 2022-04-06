З початку війни в Україні загинули 167 дітей - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Через збройну агресію рф в Україні загинуло 167 дітей, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, 6 квітня, пише УНН.
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"Станом на ранок 6 квітня 2022 року більше 446 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. При цьому 167 дітей загинуло та більше 279 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили у відомстві.
Ці цифри, як вказано, не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
Деталі
За отриманими даними, найбільше постраждало дітей у Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївський - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
Прокуратурі стало відомо зокрема, що 25 березня в Харківській області внаслідок обстрілів житлових будинків в селах Мала Рогань та Вільхівка військовими рф загинула 13-річна дівчинка.
4 квітня внаслідок обстрілів збройними силами рф Авдіївки Донецькій області, як повідомляється, поранено двох малолітніх дітей.
"Триває примусове вивезення дітей з України до рф. Із лікувального закладу КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний ценр міста Маріуполь" військовослужбовцями рф примусово вивезено 12 дітей, які перебували там на лікуванні", - вказали також у прокуратурі.
Матір-виховательку Дитячого будинку сімейного типу разом з її 8 дітьми-вихованцями, 3 власними дітьми та 3 прийомними, як вказано, примусово вивезено з міста Маріуполя Донецької області до міста Саранськ російської федерації.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 927 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю, повідомили в ОФісі Генпрокурора.