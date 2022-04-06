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С начала войны в Украине погибли 167 детей - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 111017 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Из-за вооруженной агрессии рф в Украине погибло 167 детей, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, 6 апреля, пишет УНН.

С начала войны в Украине погибли 167 детей - Офис Генпрокурора

Цитата

"По состоянию на утро 6 апреля 2022 года более 446 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации. При этом 167 детей погибли и более 279 получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

Эти цифры, как указано, не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Детали

По полученным данным, больше всего пострадало детей в Киевской - 78, Донецкой - 81, Харьковской - 64, Черниговской - 49, Николаевский - 39, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

Прокуратуре стало известно в частности, что 25 марта в Харьковской области в результате обстрелов жилых домов в селах Малая Рогань и Ольховка военными рф погибла 13-летняя девочка.

4 апреля в результате обстрелов вооруженными силами рф Авдеевки Донецкой области, как сообщается, ранены двое малолетних детей.

"Продолжается принудительный вывоз детей из Украины в рф. Из лечебного учреждения КНП "Областной детский костно-туберкулезный центр города Мариуполь" военнослужащими рф принудительно вывезено 12 детей, которые находились там на лечении", - также указали в прокуратуре.

Мать-воспитательницу детского дома семейного типа вместе с 8 детьми-воспитанниками, 3 собственными детьми и 3 приемными, как указано, принудительно вывезено из города Мариуполя Донецкой области в город Саранск российской федерации.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 927 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью, сообщили в Офисе Генпрокурора.

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