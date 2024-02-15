рф тримає в Чорному морі ракетоносій до 4 "Калібрів" - ВМС

росія тримає у Чорному морі один корабель-носій до 4 крилатих ракет типу "Калібр", повідомили у ВМС ЗСУ, пише УНН.

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"У Чорному морі 3 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 4 ракет", - ідеться у повідомленні ВМС.

В Азовському морі, як вказано, 1 ворожий корабель, у Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.

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