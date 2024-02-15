рф тримає в Чорному морі ракетоносій до 4 "Калібрів" - ВМС
Київ • УНН
Згідно з повідомленням Військово-морських сил України, росія тримає в Чорному морі один корабель-носій "Калібрів".
росія тримає у Чорному морі один корабель-носій до 4 крилатих ракет типу "Калібр", повідомили у ВМС ЗСУ, пише УНН.
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"У Чорному морі 3 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 4 ракет", - ідеться у повідомленні ВМС.
В Азовському морі, як вказано, 1 ворожий корабель, у Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.
рф тримає в морі та бухтах до 60 ракет типу "Калібр" - Гуменюк 13.02.24, 11:59 • 26036 переглядiв