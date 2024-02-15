рф держит в Черном море ракетоноситель до 4 "Калибров" - ВМС
Киев • УНН
Согласно сообщению Военно-морских сил Украины, россия держит в Черном море один корабль-носитель "Калибров".
россия держит в Черном море один корабль-носитель до 4 крылатых ракет типа "Калибр", сообщили в ВМС ВСУ, пишет УНН.
Детали
"В Черном море 3 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 4 ракет", - говорится в сообщении ВМС.
В Азовском море, как указано, 1 вражеский корабль, в Средиземном море 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.
рф держит в море и бухтах до 60 ракет типа "Калибр" - Гуменюк13 февраль 2024, 09:59 • 23828 просмотров
рф держит в Черном море ракетоноситель до 4 "Калибров" - ВМС
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