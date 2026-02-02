$42.810.04
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 24417 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 51646 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 69098 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 47571 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 48595 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 35218 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 51651 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 65145 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40628 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
рф повторно атакувала вугільне підприємство на Дніпропетровщині: пошкоджено адмінбудівлі

Київ • УНН

 • 350 перегляди

росія вдруге за добу атакувала вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині, пошкоджено адміністративні будівлі. Напередодні загинуло 12 шахтарів, 16 поранено.

рф повторно атакувала вугільне підприємство на Дніпропетровщині: пошкоджено адмінбудівлі

росія вдруге за добу атакувала вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині, пошкоджені адміністративні будівлі підприємства, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Деталі

Як повідомили у компанії, внаслідок другої атаки пошкоджені адміністративні будівлі вугільного підприємства. 

Напередодні, вдень 1 лютого,  росія атакувала шахтарський автобус, через що загинуло 12 людей. Ще 16 було поранено, з них 9 - отримали важкі ушкодження.

2 лютого оголошено Днем жалоби за загиблими шахтарями ДТЕК.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Дніпропетровська область
ДТЕК