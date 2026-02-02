рф повторно атакувала вугільне підприємство на Дніпропетровщині: пошкоджено адмінбудівлі
Київ • УНН
росія вдруге за добу атакувала вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині, пошкоджено адміністративні будівлі. Напередодні загинуло 12 шахтарів, 16 поранено.
росія вдруге за добу атакувала вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині, пошкоджені адміністративні будівлі підприємства, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Деталі
Як повідомили у компанії, внаслідок другої атаки пошкоджені адміністративні будівлі вугільного підприємства.
Напередодні, вдень 1 лютого, росія атакувала шахтарський автобус, через що загинуло 12 людей. Ще 16 було поранено, з них 9 - отримали важкі ушкодження.
12 людей загинули, ще 16 поранені: у Нацполіції уточнили дані після атаки рф на автобус із шахтарями01.02.26, 22:52 • 10962 перегляди
2 лютого оголошено Днем жалоби за загиблими шахтарями ДТЕК.