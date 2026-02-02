рф повторно атаковала угольное предприятие на Днепропетровщине: повреждены админздания
Киев • УНН
россия второй раз за сутки атаковала угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине, повреждены административные здания. Накануне погибли 12 шахтеров, 16 ранены.
россия второй раз за сутки атаковала угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине, повреждены административные здания предприятия, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
Как сообщили в компании, в результате второй атаки повреждены административные здания угольного предприятия.
Накануне, днем 1 февраля, россия атаковала шахтерский автобус, из-за чего погибло 12 человек. Еще 16 были ранены, из них 9 - получили тяжелые повреждения.
2 февраля объявлено Днем траура по погибшим шахтерам ДТЭК.