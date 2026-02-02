рф повторно атаковала угольное предприятие на Днепропетровщине: повреждены админздания

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 12926 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 24258 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 51549 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 69011 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 47502 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 48561 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 35192 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51643 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 65132 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40623 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0.8м/с
67%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путинуVideo2 февраля, 05:17 • 18566 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 18620 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 24644 просмотра
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву11:38 • 12741 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 9680 просмотра
публикации
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 24677 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 18641 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 79733 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 107032 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 83145 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Стив Уиткофф
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожье
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть14:27 • 612 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 3786 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 5142 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 9700 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 28692 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

рф повторно атаковала угольное предприятие на Днепропетровщине: повреждены админздания

Киев • УНН

 • 314 просмотра

россия второй раз за сутки атаковала угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине, повреждены административные здания. Накануне погибли 12 шахтеров, 16 ранены.

рф повторно атаковала угольное предприятие на Днепропетровщине: повреждены админздания

россия второй раз за сутки атаковала угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине, повреждены административные здания предприятия, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Как сообщили в компании, в результате второй атаки повреждены административные здания угольного предприятия.

Накануне, днем 1 февраля, россия атаковала шахтерский автобус, из-за чего погибло 12 человек. Еще 16 были ранены, из них 9 - получили тяжелые повреждения.

12 человек погибли, еще 16 ранены: в Нацполиции уточнили данные после атаки рф на автобус с шахтерами01.02.26, 22:52 • 10962 просмотра

2 февраля объявлено Днем траура по погибшим шахтерам ДТЭК.

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Днепропетровская область
ДТЭК